Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe meydana gelen 4 patlamayla ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, "12 askerimiz öldü, 15 asker de yaralı. DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak. Gerekirse DEAŞ'a saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" dedi.