Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız
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Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız

Haberler.com - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe meydana gelen 4 patlamayla ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, "12 askerimiz öldü, 15 asker de yaralı. DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak. Gerekirse DEAŞ'a saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Kabil'de en az 60 kişinin öldüğü intihar saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"GEREKİRSE SALDIRIRIZ"

ABD'li General Mckenzie, 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Mckenzie, "DAEŞ tehdidi bize engel olamayacak. Gerekirse DAEŞ'e saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" ifadesini kullandı.

"SAHADA YETERLİ BİRLİĞE SAHİBİZ"

"Kabil'e ABD askeri gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Mckenzie, "Taliban ile irtibat halindeyiz. Sahada yeterli birliğe sahibiz" açıklamasında bulundu.

"TAHLİYELER DEVAM EDECEK"

Mckenzie, "Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek." diye konuştu.

Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız
Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
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