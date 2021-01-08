Son Dakika: ABD'de seçim krizi büyüyor! Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

Son dakika: Seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklayarak destekçilerinin Washington'daki Kongre binasını basmasına neden olan Donald Trump, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamada 20 Ocak'taki görev tesliminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Donald Trump, bu kez Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.