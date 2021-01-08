Son Dakika: ABD'de seçim krizi büyüyor! Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak
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Son Dakika: ABD'de seçim krizi büyüyor! Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

08.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:04

Son dakika: Seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklayarak destekçilerinin Washington'daki Kongre binasını basmasına neden olan Donald Trump, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamada 20 Ocak'taki görev tesliminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Donald Trump, bu kez Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Joe Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Capitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Capitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı. Donald Trump, tescil sonrası yaptığı ilk açıklamada "20 Ocak'ta görev teslimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

Son Dakika: ABD'de seçim krizi büyüyor! Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak
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