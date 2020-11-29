Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi
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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi

29.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:19
Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi

Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 272 bin 269 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 612 bin 116 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 42 bin 463 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 297 bin 384 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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