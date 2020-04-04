Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" dediği gün ülkede koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı gün oldu ve bin 105 kişi hayatını kaybetti.

04.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:16
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü

Dünyada milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de son 24 saatte 1105 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin Başkan Donald Trump'ın "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" dediği günde olması dikkat çekti.

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs 4 ay geçmesine rağmen etkisini giderek artırıyor. Vaka sayısında zirvede olan ABD'de ölümler de her geçen gün biner biner artıyor.

REKOR ÖLÜM

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 105 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7 bin 163'e yükseldi. son 24 saatte yaşanan bu ölümler tüm dünyada salgın kaynaklı en fazla kayıp olarak tarihe geçti. ABD'de vaka sayısı ise 300 bine yaklaşmış durumda.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 92 bin 743 olan vaka sayısı 10 bin 426 artışla bugün 103 bin 169'a çıkarken, New York'u 29 bin 895 vakayla New Jersey, 12 bin 744 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" açıklamasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü

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ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü

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