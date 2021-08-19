Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
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Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı

Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

Son dakika: ABD Kongre binası yakınlarında terk edilmiş halde duran bir kamyonette patlayıcı madde olabileceği şüphesiyle alarma geçildi. Polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşaltırken, araç ile ilgili inceleme sürüyor.

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ETRAFTAKİ BİNALAR BOŞALTILDI

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti. İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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Servet Uzun
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Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı - Haberler
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