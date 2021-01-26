Son dakika... ABD'de Clintonlar, Kobani'deki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan kitabın TV haklarını aldı
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Son dakika... ABD'de Clintonlar, Kobani'deki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan kitabın TV haklarını aldı

26.01.2021 02:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:24
Son dakika... ABD'de Clintonlar, Kobani'deki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan kitabın TV haklarını aldı

Son dakika gelişmesine göre NEW Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinin, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

NEW Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinin, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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