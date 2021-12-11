Son dakika! ABD'de bir gecede çıkan 4 hortumda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky kentinde şiddetli hortumlar sebebiyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. Kentuck Valisi Andy Beshear, bugün yaptığı canlı açıklamada eyaletin özellikle Mayfield kentinde bir fabrikanın hortumda zarar gördüğünü ve toplu ölümler olduğunu belirterek can kaybının 70 ila 100 arasında olabileceğini duyurdu.

Vali Beshear açıklamasında bir gecede 4 farklı hortum olayı meydana geldiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet genelinde dün gece yarısı OHAL ilan ettiklerini belirten Vali Beshear, yaşanan şiddetli hava olaylarının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.Eyaletin özellikle Mayfield kentinde, bir fabrikanın yıkıldığını ve burada toplu ölümler olduğunu belirten Vali Beshear, eyalet genelinde ölümlerin 70 ila 100 arasında olabileceğini vurguladı. Eyaletin büyük çoğunluğuna henüz elektrik verilemediği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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