Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
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Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Vali Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Vali Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Vali Dağlı'yı makamında ziyaret eden Sansar, AA'nın 100. yıl vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sansar, Dağlı'ya AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını takdim etti.

Dağlı da AA ve çalışanlarına başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı da ziyaret eden Sansar, AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını hediye etti.

Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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Son Dakika | AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret - Haberler
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