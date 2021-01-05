81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı
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81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı

05.01.2021 15:48 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:40

Bilecik'te evinde ölü bulunan 81 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı.

Dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan komşuları 3 gündür haber alamıyordu.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı. Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparak, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TORUNU ÖLDÜRMÜŞ

Şahsın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili şahsın torunu Mehmet A. (44) gözaltına alındı. Mehmet A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A. tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.

BOĞULMUŞ

Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde 81 yaşındaki talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
PSİKOLOR: BİR İNSAN DEDESİNİ ÖLDÜRECEK CANİLİGE NASIL ULAŞIR? ÇOK PİS BİR TOPLUM OLDUK UTANMAYA BAŞLADIM ARTIK BU HABERLERDEN
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