81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı
Bilecik'te evinde ölü bulunan 81 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı.
Dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan komşuları 3 gündür haber alamıyordu.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı. Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparak, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
TORUNU ÖLDÜRMÜŞ
Şahsın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili şahsın torunu Mehmet A. (44) gözaltına alındı. Mehmet A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A. tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
BOĞULMUŞ
Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde 81 yaşındaki talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı