Son Dakika: 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu
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Son Dakika: 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu

Son dakika haberi: 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır: "Kitap okurken maceralara dalıyorum" Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır, pandemiden dolayı okullarda eğitimin online olmasıyla beraber kitap okumaya başlayarak, 3 ayda 78 kitap bitirdi.

19.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:56

8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu

8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır:

"Kitap okurken maceralara dalıyorum"

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır, pandemiden dolayı okullarda eğitimin online olmasıyla beraber kitap okumaya başlayarak, 3 ayda 78 kitap bitirdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır, Mart ayında pandemiden dolayı okul eğitimi online sisteme geçince evde kitap okumaya başladı. Okulların kapandığı tarihe kadar toplamda 78 kitap okuyan kitap kurdu çocuğa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunup kitap hediye etti.

Kitap okurken maceralara dalmayı çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır, "Kitap okumayı çok seviyorum. Annem daha önce geceleri bana kitap okurdu. Ben de bu yüzden kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumak çok güzel. Böyle bir an kitaba dalıyorum maceralar falan çok seviyorum. 3 ay gibi bir sürede 78 kitap okudum. Belediye başkanımızın beni ziyaret etmesine çok sevindim. Başkanımızın kendisi de çok kitap okuyormuş ve kitap okuyanı da çok severmiş. Bana hediye ettiği kitapları da okudum ve çok sevdim. Kitap okuma noktasında arkadaşlarımın da benim gibi kitaplarını ellerinden düşürmemelerini öneririm" dedi.

Baba Tuncay Batır ise, "Ahmet Yasin, Mart ayı başlangıcından okulların kapandığı tarihe kadar toplamda 78 kitap okudu. Kitap okumaya annesi ile birlikte masal kitaplarından başladılar ve annesinin yönlendirmesi ile birlikte böyle bir alışkanlık kazandı. Kendisi de herhangi bir zorlama olmadan severek okuyor. Talas Belediye Başkanımız Mustafa beyin ziyareti bizi ziyadesi ile mutlu etti. Çocuğuma iki tane kitap getirdi ve o da çok mutlu oldu. Mustafa beye çok teşekkür ederiz. Çocukların oyun da oynamaları lazım ama ileriki yaşlarda altyapılarının daha sağlam olabilmesi için, kesinlikle burada ilk iş olarak annelere düşüyor görev. Annelerin çocuklarını kitaplara daha çok yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu

Kaynak: İHA

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