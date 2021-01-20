Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime 22 Ocak'ta geçileceğini duyurdu.