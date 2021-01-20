Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor
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Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor

20.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:57

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime 22 Ocak'ta geçileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 8., 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" denildi.

Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor
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