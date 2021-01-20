Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor
20.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:57
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime 22 Ocak'ta geçileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 8., 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" denildi.