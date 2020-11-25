7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis
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7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis

25.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:59
7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kaybolduktan 2 gün sonra mısır tarlasında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Yağmur Özaydın'a cinsel istismarda bulunup ardından başını taşla ezerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Bayluğ, 'iyi hal' indirimiyle 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Özaydın, iddiaya göre, 15 Kasım 2012 tarihinde Taşlıyaylak Mahallesi'nde kayboldu. Eve gelmeyen ve ailesinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından aranan Özaydın, 2 gün sonra mısır tarlasında yarı çıplak halde, başı taşla ezilerek öldürülmüş bulundu.

SANIKLAR DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Soruşturma başlatan güvenlik güçleri, cinayetin ardından mahalleden taşınan Yusuf Bayluğ ile kardeşi U.B'yi, 2013 yılının aralık ayında Bursa'da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak 2 kardeş, 7 ay sonra yargılandıkları duruşmada tahliye edildi. Devam eden davada, 2016 yılında ise mahkeme heyeti, kardeşlerin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Cinayete kurban giden çocuğun ailesinin avukatları, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, bozulması için Yargıtay Ceza Dairesi'ne başvurdu.

60 YILLIK HAPİS CEZASI 35 YILA DÜŞTÜ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, verilen beraat kararının usule uygun olmadığını belirleyerek, bozdu. Bunun üzerine 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Bayluğ'u 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. 60 yıl hapis cezası verilen Yusuf Bayluğ'un cezası, daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 35 yıla düşürülürken, diğer sanık U.B'nin ise beraatine hükmedildi. Yağmur Özaydın'ın ailesinin avukatı iyi hal indirimine itiraz edeceklerini belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları (5)
BETER BÖCEK: tc adaletmı kalmıs akp atadıgı hakımler savcılar
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A KAYA: duzgun isleyen bisey var mi tr de??? yakalaniyor, birakiliyor, beraat ediyor, tekrar yargilaniyor, ceza aliyor ama yapitigi sey vahsice olmasina ragmen iyi hal indirimi aliyor. bu kararlari verenler su yavru kendi cocuklari olsa boylemi yaparlardi??
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MEHMET EKER: adaletöylemi sayın hakımler ahirette bunun hesabını size sorarlar ozaman ıyı hali görürsunuz
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