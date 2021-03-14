Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
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Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti

14.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:53

Son dakika gelişmesine göre 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gittiMERSİN'in Anamur ilçesinde 65 yıllık evli İbrahim Baz (88) ve Sakine Baz (82), el ele tutuşup ikinci doz koronavirüs aşılarını yaptırmak için hastaneye geldi.

65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti

MERSİN'in Anamur ilçesinde 65 yıllık evli İbrahim Baz (88) ve Sakine Baz (82), el ele tutuşup ikinci doz koronavirüs aşılarını yaptırmak için hastaneye geldi. Çiftin birbirine olan sevgisi, görenleri hayran bıraktı.

Anamur ilçesinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, ilçeye bağlı Gercebahşiş Mahallesi'nde 65 yıllık evli Sakine ve İbrahim Baz çifti, ikinci doz aşılarını yaptırmak için Anamur Devlet Hastanesi'ne el ele tutuşarak geldi. 3 çocuk, 6 torun sahibi İbrahim Baz, evlendikleri günden bu yana eşinin elini hiç bırakmadığını kaydetti. Eşine aşısının yapıldığı sırada da yardımcı olmaya özen gösteren İbrahim Baz, "Şükürler olsun bugüne kadar güzel bir evlilik yaşadık. Allah hepimize sağlık versin" dedi.

57 yıllık evli Eşe ve Mustafa Ünal çifti de aşı bekleme çadırında karşılaştığı Baz çiftini tebrik etti.

12 BİN KİŞİ AŞILANDI

Türkiye genelinde aşıya başlanmasından bu yana Anamur Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü özel hastaneler ile 22 Aile Sağlığı Merkezi'nde yaklaşık 12 bin kişinin aşılandığı öğrenilirken, randevulu aşılamada başarının yüzde 99,8 olduğu kaydedildi.

Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti
Son dakika haberi... MERSİN 65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmak için hastaneye el ele tutuşarak gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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