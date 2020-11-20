Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

20.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:41

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlama tedbirleri getirilirken, bu tedbirler bu akşam saat 20.00'den itibaren uygulamaya konulacak. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine belirlenen saatlerde dışarı çıkacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

CUMA NAMAZI İÇİN İSTİSNA YAPILDI

Bakanlığın gönderdiği genelgede düzenlemeye gidilirken, yapılan açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil edilmeyeceği aktarıldı.

Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haber Yorumları (5)
MARDİNLİ: yemin ediyorum çözemedim bazı kişileri. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİSAFİR: çılgın türkler :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SADE VATANDAŞ: helal olsun gerçekten müslüman bir ülkede yaşadığımızı hissetiriyorsunuz daha önce müslüman bir ülkede yaşamamışız biz kapalıların ünüversitelere alınmaması, kapalıların devlet dairelerine alınmaması daha neler neler millet doğruyu yanlışı çok iyi görüyor hizmet edeni Vatanına, Bayrağına, Dinine sahip çıkanı her ne kadar gençlerin beynini yıkamaya çalışsalarda onlarda dinlerine sahip çıkıyor şükür
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Vladimir Putin Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Sibel Can Demet Akalın Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Kabak Samet Aybaba Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Kasım Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 13:48:26. #1.14#
title