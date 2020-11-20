Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlama tedbirleri getirilirken, bu tedbirler bu akşam saat 20.00'den itibaren uygulamaya konulacak. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine belirlenen saatlerde dışarı çıkacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

CUMA NAMAZI İÇİN İSTİSNA YAPILDI

Bakanlığın gönderdiği genelgede düzenlemeye gidilirken, yapılan açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil edilmeyeceği aktarıldı.