Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
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Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edeceğini açıkladı.

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
28.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Güncel Manşet

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