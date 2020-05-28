Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.