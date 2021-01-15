Son Dakika | 600 metre telefon hattı kablosu çalan orman işçisi yakalandı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, bir telekomünikasyon şirketine ait 600 metre bakır kabloyu çaldığı ileri sürülen orman işçisi C.E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin, evinin bahçesinden bulunan çalıntı kablolar ise tutanakla telekomünikasyon şirketi yetkililerine teslim edildi.

Kızılkaya Mahallesi Akarca Sokak'ta, geçen 12 Ocak'ta bir telekomünikasyon şirketi işçileri telefon hattı döşemesi yaptığı sırada 600 metrelik bakır kabloların olmadığını fark etti. Telekomünikasyon şirketi yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede yaptıkları incelemede 12 direk arası 600 metre telefon hattı bakır kablonun kesilerek çalındığını tespit etti. Mahallede araştırma yapan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği yere 300 metre mesafedeki bir evin bahçesinde bakır kablo izine rastladı. Jandarma ekipleri, savcılıktan aldığı arama kararı ile ev ve eklentilerinde yaptığı aramada çalınan 600 metre bakır kabloyu buldu. Ayrıca kabloları kesmekte kullanıldığı belirlenen motorlu testere ve 4 kesici alet de ele geçirildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan C.E., jandarma ekiplerince bugün yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmada, susma hakkını kullanan C.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Muhafaza altına alınan 600 metre kablo ise tutanakla, telekomünikasyon şirketi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN