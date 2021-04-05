Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberlerine göre EDİRNE merkezli 6 ilde, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE merkezli 6 ilde, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren takibin ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen kitap, heykel ve çeşitli objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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