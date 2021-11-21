Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu - Haberler
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Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihleri arasında her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimizi açıkladı. Bu illerimiz sırasıyla Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 6-12 Kasım arasında en çok vaka artışı gösteren illerimizi açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre Ordu 499, 87, Osmaniye 481, 26 ve Karabük 477, 39 ile en çok vaka artışı gösteren illerimiz oldu.

Tabloya göre 100 binde 11,72 ile Şırnak, en düşük vaka artışına sahip ilimiz olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı sırasıyla Van 16,27, Mardin ise 16,61 ile takip etti.

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu

6-12 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Bakan Koca, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı. Buna göre Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın oldu.

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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