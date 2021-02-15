Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:55

Son dakika! PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

"ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN BULUNDU"

Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildiği de öğrenildi.

Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları (8)
BOZKURT_66: Bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen, ihanet eden herkese rahat nefes aldırmayın devletimizin yanındayız. . .
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ŞİMAL: Çok geç kalınıyor. Atı alan Üsküdarı geçti
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VATANDAŞ: Acımayın vatan hainlerine. Ne tarih boyunca geçmişte, ne de günümüzde hiçbir devlet kendisini yıkmaya ya da bölmeye çalışanlara merhamet ve müsamaha göstermemiştir. Devlet görevini yapacak.
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