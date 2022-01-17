4'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE ŞEHRİSTAN, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
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4'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE ŞEHRİSTAN, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olduğundan hastaneye gidemeyen hamile Şehristan Öker (33) için ekipler seferber oldu.

VAN (DHA) - VAN'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olduğundan hastaneye gidemeyen hamile Şehristan Öker (33) için ekipler seferber oldu. Öker, sağlık ekibi tarafından, yaklaşık 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Van'a 50 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'nde yaşayan ve 4'üncü çocuğuna hamile olan Şehristan Öker'in doğum sancıları tuttu. Yollar kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyen Öker'in yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla yola çıkan sağlıkçılar, yoğun tipi nedeniyle mahalleye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) devreye girdi. Mahalleye gelen ekipler, Öker'i, ambulansla, yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Doğum için bekleyen Öker'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

4'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE ŞEHRİSTAN, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

4'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE ŞEHRİSTAN, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

4'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE ŞEHRİSTAN, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

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