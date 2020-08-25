4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
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4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış

Elazığ'da 4 gün önce kaybolan alzheimer başlangıcı olan yaşlı adam ailesinin umudunu kestiği zamanlarda bulundu. Yaşlı adam 4 gün boyunca dut yiyerek hayatta kaldığını aktardı.

25.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:00

Elazığ'da 4 gün önce kaybolan ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 4 ekip 100 personel ve drone ile aranan yaşlı adam, evinden 25 kilometre uzakta ailesi tam umudu kesmişken bulundu. Yaşlı adamın 4 gün boyunca dut yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkez Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 gibi evinden hurda toplamak için çıkan 4 çocuk babası Mehmet Ataşcı bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı'dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine bilgi verdi.

EVİNDEN 25 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşlı adamın bulunması içi geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan 4 ekipte bulunan 100 personel, mahalleler, mezarlıklar, metruk binalar ve gidebileceği yerler olmak üzere toplamda 8 bölgede arama çalışmaları yaptı. Aynı zamanda drone ile havadan taramalar sürdürülürken, vatandaşlarda bilgilendirildi. Yapılan çalışmada gece saatlerinde yaşlı adam evinden 25 kilometre uzakta Hankendi mevkiinde boş bir tarlada bulundu. Ekipler tarafından alınan adam ailesine teslim edildi.

4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış

"DUT YEDİM BAŞKA DA BİR ŞEY YOKTU"

Olay günü Hankendi tarafına gittiğini belirten Mehmet Ataşcı, "Ondan sonra da karanlık çökünce ben de daha da gelemedim. Ben orada dut yedim zaten başka da bir şey yoktu. Ben bayağı geldim ama karanlık çökünce durdum. Allah, polisimizden razı olsun, dert vermesin" dedi.

"UMUDU KESMİŞTİK BABAMI GÖRÜNCE MUTLU OLDUM"

Babasına kavuşmanın mutluluğu yaşayan kızı Halime Ataşcı ise, "Rabbim, binlerce kez hepinizden razı olsun. Çok şükür bulundu. 4 gündür kayıptı artık umudu kesmiştik. Babamı görünce mutlu oldum. Bir taraftan da bizden şüpheleniliyordu ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Babama en son zarar verecek kişi bizdik, çok şükür bulundu. Polis, bugün sabah saatlerinden beri babamı her yerde drone ile arıyordu. Ekipler her yerde arama yaptı, çok şükür babama kavuştuk" diye konuştu.

4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış

Kaynak: İHA

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