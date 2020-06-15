Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Bingöl'de dün yaşanan 5.7'lik depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

15.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:41

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

200'E YAKIN ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Dün yaşanan 5,8'lik depremin ardından Bingöl'de yaklaşık 200'e yakın artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar bölge halkını artçı depremlerin devam edeceği hususunda uyarırken vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşıyor.

Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Ebru Polat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:52:54. #1.14#
title