Son dakika 3. sayfa: Yüksekova'da otluk alan alev alev böyle yandı Son dakika 3. sayfa haberine göre Yüksekova'da otluk alan alev alev böyle yandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yüksekova'da otluk alan alev alev böyle yandı HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Akalın köyünde meydana geldi. Mikail Yılmaz adlı vatandaşa ait ot tığını akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olayı duyan köy sakinleri ellerine aldıkları su kovaları ile yardıma koştular. Yangın söndürmede yetersiz kalan köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye müdürlüğüne haber verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerini intikal eden ekipler kontrolü sağladıktan sonra hemen yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü. Yangında yaklaşık bin bağ ot yanarak kül olurken köylüler büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. Kaynak: İHA