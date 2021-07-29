Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 2'si çocuk 5 kişi çıkan yangında mahsur kalınca mahalleli seferber oldu.

Gaziantep'te 2'si çocuk 5 kişi çıkan yangında mahsur kalınca mahalleli seferber oldu. Mahallelinin kurtarma operasyonu başarısız sonuçlanırken aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde 4 katlı bir evin birinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile ise alevlerden ve dumandan kaçarak balkona çıktı. Ailenin yardım çığlıkları üzerine harekete geçen vatandaşlar, kendi çabalarıyla bir kurtarma operasyonu başlattı. Evin yakınında bulunan bir kamyonet, balkonun altına getirilirken, bulunan bir merdiven yardımıyla aileye ulaşılmak istendi. Kamyonet kasasına sabitlenmek istenen merdivenin kısa gelmesi üzerine ise bu kez mahalleli, kasadan daha yüksekte olan kamyonetin kupa kısmına merdiveni koydu. Merdivenin balkona ulaşmaması üzerine çaresiz kalan mahalleli, duydukları siren seslerinin ardından rahat nefes aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan merdiven yardımıyla balkondaki aileyi kurtardı. İtfaiye ekipleri, önce çocukları ardından ise kadınları merdiven yardımıyla mahsur kaldığı balkondan indirdi.

Bir taraftan da alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, birçok eşyanın yanması nedeniyle maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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