Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde, düğün konvoyundaki bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, düğün konvoyundaki bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi canlı hayvan pazarı civarında meydana geldi. Düğün konvoyunda seyir halinde olan Zülküf Yılmaz yönetimindeki 65 NU 970 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi. - VAN

Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Van'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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