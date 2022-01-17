Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene- Edirne yolu Misinli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. hakimiyetindeki 59 ADH 210 otomobil, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgeye gelen ekipler, hızlı bir şekilde tırın arkasına çarptıktan sonra hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Sürücü C.A. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, M.Ş. ve S.G.'nin ise cesetleri çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi.

Kaza bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı

 Otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var

Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Misinli, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title