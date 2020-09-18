Son dakika 3. sayfa: SMO Azez'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi
Son dakika 3. sayfa haberi... Suriye'nin Azez şehrinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi.
18.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:50
Suriye'nin Azez şehrinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi.
Suriye'nin Azez şehrinde bulunan Kafr Janna bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi. SMO, olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcıların araçta bulunan koltukların altına gizlendiği görüldü. - AZEZ
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Kaynak: İHA