Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da 22 yaşındaki bir genç kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Ambartepe Mahallesi Örencik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Emre Yıldız'ın yol kenarında kafasından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Emre Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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