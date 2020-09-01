Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama

Son dakika haberi... Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.09.2020 01:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:12

Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. ve Hamza Ç. yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde 29 adet boş kovan ele geçirdi.

Sırtından vurularak yaralanan Hamza Ç. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda ayağından yaralanan ve kaçtığı tespit edilen Kemal Ç.ile Murat Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kemal Ç., Murat Ç. ve Hamza Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kemal Ç. ve Murat Ç. mahkemece tutuklanarak gece saat 00.30 sıralarında Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilen, Hamza Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama

Kaynak: İHA

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