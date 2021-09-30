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Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden restoran çalışanı için cenaze namazı kılındı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden restoran çalışanı için cenaze namazı kılındı.

Olay, 13 Eylül günü Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe'de bir restoranda çalışan Metin Uzundurukan (48), Kartepe Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği sırada, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Uzundurukan için Kartepe ilçesinde bulunan Gül Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yakınları ile sevenleri katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, kaza anı ise servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan karşıya geçmeye çalışan Uzundurukan, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruluyor. Çarpmanın ardından aracından inen servis sürücüsü ise yerde yatan Uzundurukan'ı görünce sinir krizi geçiriyor. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

Son dakika 3. sayfa: Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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