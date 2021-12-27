Kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı kamerada

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir iş yerine girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık Çarşamba sabahı saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre D.B. yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken, kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada iş yerinde yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

İş yerine giren aracın sürücüsü D.B.'nin polis uygulama noktasını fark ettiği, alkollü olduğu için aniden direksiyonu kırıp sokağa girmek isterken sokak bitişiğindeki iş yerine daldığı öne sürüldü.

Meydana gelen kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın aniden sağa dönmek isterken kontrolünü yitirdiği ve iş yerine girdiği anlar yer aldı. Görüntülerde kazadan birkaç saniye önce kaldırımda anne ve çocuğunun yürüdüğü, iş yerinde çalışan 3 kişinin büyük korku yaşadığı da görüldü.

İş yerine giren aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR