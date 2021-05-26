Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi
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Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil ile çarpışan motosiklet 50 metre savrulup feci şekilde can verdi.

Kaza Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta C.D. idaresindeki 39 SF 489 plakalı otomobil ile Sebahattin Er yönetimindeki 39 EK 862 plakalı motosiklet D-100 Karayolu Evrensekiz Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü S.E., kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.E.'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ortaya çıktı

Olayın ardından günler sonra kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil ile çarpışan motosiklet yaklaşık 50 metre savrularak paramparça oldu.

Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi
Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi
Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi
Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi
Son dakika haber: Kırklareli'de korkunç kaza kamerada: Çarpışma sonrası 50 metre uçup feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi

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