Manavgat'ta orman yangını devam ediyor: Metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat'ta orman yangını devam ediyor: Metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı.

Manavgat'ta orman yangını devam ediyor: Metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki orman bölgesine kadar geldi. Alevler metrelerce yukarı çıktı, yangın hala devam ediyor.

Manavgat'ın dört bir yanına saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alanda yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı. Yükselen alevler metrelerce yukarıya çıktı. Rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk