Konya'da alışveriş merkezinde yangın
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Konya'da alışveriş merkezinde yangın

19.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:49

Konya'da alışveriş merkezinde yangın Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'da alışveriş merkezinde yangın

KONYA - Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde inşaat halindeki bir mağazadaki inşaat malzemelerinin alev alması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, yangın kısa sürede AVM'deki görevliler tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir amaçla AVM önünde bir süre bekledi. Alışveriş merkezinde oluşan duman vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Konya'da alışveriş merkezinde yangın
Konya'da alışveriş merkezinde yangın
Konya'da alışveriş merkezinde yangın
Konya'da alışveriş merkezinde yangın
Konya'da alışveriş merkezinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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