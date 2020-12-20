Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
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Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:15

Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi Antalya'da Saat Kulesi'nin karşısındaki lokantanın çatısında çıkan yangın korkuttu Antalya'da tarihi Saat Kulesi'nin karşısındaki kısıtlama sebebiyle kapalı olan lokantanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Antalya'da Saat Kulesi'nin karşısındaki lokantanın çatısında çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da tarihi Saat Kulesi'nin karşısındaki kısıtlama sebebiyle kapalı olan lokantanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Saat Kulesi'nin karşısındaki bir lokantanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan lokantanın çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye ekibinin hortumu tutmasına yardım eden çevredeki bazı esnafta söndürme çalışmalarına destek verdi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle yangını izledi. Cumhuriyet Meydanı'nda alışveriş için dışarıya çıkan iki kişinin poşetleri yere bırakarak yangını izlediği görüldü.

Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi
Kapalı lokantanın çatısından yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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