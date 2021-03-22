Son dakika 3. sayfa: Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü
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Son dakika 3. sayfa: Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:37
Son dakika 3. sayfa: Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü

Son dakika haber... Eskişehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak defineciler suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak defineciler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca mahallesinde iki kişinin dedektör ile izinsiz define arandığı bilgisinin alınması üzerine Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince olaya müdahale edildi. Mahallenin Karakaya Tepesi mevkiinde yapılan arazi aramasında şüpheli iki şahıs ellerinde dedektör ile görüldükten sonra ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu U.Ç. ve E.E. isimli iki şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri define aramada kullanılan 2 adet dedektör, 2 adet altın arama çubuğu, 2 adet el feneri, 1 adet çekiç, 1 adet yan keski, 1 adet stetoskop, 1 adet lazer işaretleyici ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak haklarında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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