Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon: 4 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satışının yapıldığı bir eve şafak operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu satışının yapıldığı bir eve şafak operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler adrese şafak operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramada 252 gram esrar maddesi, 77 gram metamfetamin maddesi, 279 gram Jameika maddesi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 960 lira ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan S.S. (24), S.İ. (16), G.G. (35) ile O.C. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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