Son dakika 3. sayfa: Jandarma komutanından emniyet müdürüne ziyaret
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma komutanından emniyet müdürüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarma komutanından emniyet müdürüne ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret ederek, Türk polis Teşkilatı'nın 176. yıldönümünü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret ederek, Türk polis Teşkilatı'nın 176. yıldönümünü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, komutan yardımcıları ile birlikte İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i makamında ziyaret etti. Jandarma Komutanı Bekmez, Emniyet Müdürü Zeybek'e çiçek vererek, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladı.

Zeybek de, komutanlara ikramda bulunarak, ziyaret ve kutlama için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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