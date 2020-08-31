Son dakika 3. sayfa: İstanbul'un göbeğinde genç kadına kapkaç dehşeti kamerada
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'un göbeğinde genç kadına kapkaç dehşeti kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı.

31.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:00

Şişli'de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığına şaşıran kadın kapkaççıların arkasından bağırırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3'üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletli 2 şahıs, saat 08.00 sıralarında Piyelapaşa Bulvarı üzerinde bir kadının cep telefonunun kapkaç yaptı. Şahıslar ardından Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bir vatandaşa da kapkaç girişiminde bulundu. Hızla bölgeden uzaklaşan şahıslar bu kez Akar Caddesi üzerine gelerek bir akaryakıt istasyonu önünde beklemeye başladı. Şahıslar bir süre bekledikten sonra cep telefonuyla konuşarak yolda yürüyen genç bir kadını gözlerine kestirdi. Harekete geçen şahıslar, kadının telefonunu kulağında konuşurken kapkaç yaptılar. Neye uğradığına şaşıran kadın, kapkaççıların arkasından bağırdı ancak şahıslar hızla uzaklaşarak izlerinin kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yarım saatte 3 kapkaç yaptılar

Yarım saat aralıklarla kapkaç olayının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek mağdurların ifadelerine başvurdu. Mağdur kadın ise arkadaşlarının yardımıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Eşkallerini tespit eden polis, şahıslar yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'un göbeğinde genç kadına kapkaç dehşeti kamerada

Kaynak: İHA

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