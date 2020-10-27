İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi
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İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi

27.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:47

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Alevlere müdahale sürerken, ekipler yangının yaşandığı bölgedeki birçok evi tahliye etti.

Dün bombalı saldırının gerçekleştiği Hatay'da bugün de orman yangını meydana geldi. Yangın, İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası birçok ev alevlerin arasında kaldı. Alevlerin tehdidi altında olan evler tahliye edilirken, ekipler yerleşim yerlerine ulaşan yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

VATANDAŞLAR KOŞARAK UZAKLAŞTI

Öte yandan, alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

BİR MAHALLEDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alınmıştı.

DAHA ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ YANGIN ÇIKARTMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' inisiyatifi, Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yaşam alanlarına inmişti. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.

İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BAYRAK

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