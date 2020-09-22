Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

Bir son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği erkek tarafından silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Handan Bul, Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi
22.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:55

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iddiaya göre 1 çocuk annesi Handan Bul, arkadaşlık teklifini kabul etmediği erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şahıs aynı silahla intihar ederken, genç kadın Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan Handan Bul (23) ile konuşmak için önceki gece otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra genç kadını tabanca ile öldüren Uğur, aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler tarafından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden Handan Bul'un cenazesi, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Öte yandan 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul'a, aynı fabrikada çalıştığı öne sürülen Yusuf Uğur'un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi. Handan Bul'un önceki gece son kez yüz yüze konuşup, artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için Yusuf Uğur'la buluştuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cimilli İbo Kemal Ayvaz Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Babel Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Vedat Muriqi
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:55:25. #1.14#
title