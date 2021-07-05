Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
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Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını

Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 179 sokakta bulunan iki katlı bir evin çatı kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de korkutan çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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