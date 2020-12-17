Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi
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Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi

17.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:22

Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildiMARDİN – İstanbul Tuzla'da eşi tarafından öldürülen Seher Çatalca'nın cenazesi, memleketi Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi

MARDİN – İstanbul Tuzla'da eşi tarafından öldürülen Seher Çatalca'nın cenazesi, memleketi Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesinde toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuzla Aydınlı Mahallesinde 2 çocuğu ile birlikte alışverişten evine dönen Seher Çatalca, eşi Ceyhun Çatalca ile tartışmasının ardından kocası tarafından bıçaklanmıştı. Olayın ardından cani koca evden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seher Çatalca'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Mardin'e getirildi. Çatalca'nın cansız bedeni yakınlarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olayın ardından yapılan operasyonda yakalanan Ceyhun Çatalca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülen kadın Mardin'de toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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