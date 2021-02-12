Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

12.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:03

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kameradaEsenyurt Sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla vurularak yaralandı.

Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

Esenyurt Sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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