65 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR