Son dakika 3. sayfa: Esad rejiminden Hama'ya füzeli saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Esad rejiminden Hama'ya füzeli saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Esad rejiminden Hama'ya füzeli saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği füzeli saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği füzeli saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin kuzeybatısındaki Kastun kasabasına füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler ve yaralıların aynı aileden olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. - HAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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