Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni askerlerinin sınırda Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermeni askerlerinin sınırda Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta yerel saatle 01.05'te Kelbecer'in Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Zerkend köyünde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı