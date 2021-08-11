Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermeni askerlerinin sınırda Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermeni askerlerinin sınırda Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta yerel saatle 01.05'te Kelbecer'in Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Zerkend köyünde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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