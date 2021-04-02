Son dakika 3. sayfa: Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale yolu Ulukent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Erbil (49) yönetimindeki 07 JM 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Erbil 110 AKS ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı