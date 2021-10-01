Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Dikkatsizlik ve kural ihlali neticesinde meydana gelen kazanın birine ise köpeğin bile şaşırarak, sağa sola koşmaya başladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

İlk görüntüde; Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na doğru seyir halinde olan otomobil ile Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesi'ne doğru ilerlemekte olan otomobilin çarpışması yer aldı. İkinci görüntüde ise, Adapazarı ilçesi Yeğenler Caddesi üzerinde ilerlemekte olan otomobilin, yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşa yol vermediği ve vatandaşın ezilme tehlikesi atlattığı görüldü.

KÖPEK SAĞA SOLA KOŞMAYA BAŞLADI

Vatandaş, elindeki taşıdığı malzemenin ayağının üzerine düşmesi neticesinde acı içerisinde kalırken, o esnada arkasından gelen köpeğin ise kaza sonrasında şaşırarak, sağa sola koşmaya başladığı anlar görüntülere yansıdı.

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Gazeteler Lionel Messi Bülent Uygun Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ersin Tatar Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:57:24. #1.17#