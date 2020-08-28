Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
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Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu

Denizli'de, bankalar arası para transfer merkezini temizlikçi kılığında soymaya çalışan silahlı üç soyguncu, rehin altından kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçinin cesur savunması sonucu geldikleri gibi kaçtı.

28.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:22

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez önüne yanaşan araçtan temizlik firması görevlisi kılığında inen bir şüpheli, merkezin kapısını açtırır açtırmaz silahı çekip bileğinden tuttuğu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra araçtan inen ikinci şüpheli, soygunu gerçekleştirmek için merkeze girmeye çalıştığı sırada dirseğiyle soyguncuyu ittirerek kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçi silahını çekerek şüphelileri kovalamaya başladı. Amaçlarına ulaşamayan soyguncular, otomobilde bekleyen üçüncü suç ortağıyla birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

SAVUNMA KAMERALARA YANSIDI

Temizlikçi kılığındaki soyguncuların para transfer merkezini soymaya çalışmaları ve güvenlikçinin onları geri püskürttüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere depo önüne yanaşan beyaz renkli otomobilden temizlikçi kılığına girmiş bir soyguncunun indiği, daha sonra şüphelinin silahıyla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği görüldü. ikinci şüpheli de araçtan inerek yardıma gelirken, soyguncuyu ittirerek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisinin silahını çekerek şüphelileri araçlarına kadar kovaladı.

Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BEN: helalllll olsun güvenliğe
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